"Lista dei danni del Comune: difesa debole, tante voci dubbie"

"L’elenco dei danni da alluvione inviato dal Comune di Cesena alla Regione difeso dal vicesindaco Castorri continua a destare non poche perplessità". Sono i consiglieri comunali della Lega Antonella Celletti e Fabio Biguzzi a sostenerlo.

"Non c’è un ordine di priorità – affermano – delle strutture danneggiate e delle opere da eseguire, non si comprende a cosa facciano riferimento gli importi di spesa che sembrano indicati a caso fino ad arrivare a una cifra oltre i 58 milioni senza evidenziare se il danno sia stato provocato dall’esondazione del Savio e dal riflusso proveniente dagli scarichi fognari oppure si tratti di opere non a norma o non adeguate a reggere la piena già prima dell’alluvione o lavori programmati da tempo che il Comune intende accollare alla struttura commissariale".

"Entro settembre – proseguono Celletti e Biguzzi – i Comuni saranno rimborsati per i lavori eseguiti nel post-alluvione. Le amministrazioni locali hanno solo anticipato le risorse. Alcuni Comuni per questioni ideologiche anti-governative non hanno realizzato i lavori in attesa delle risorse statali. Non sappiamo se sia il caso di Cesena, esamineremo in commissione l’elenco per capire a quali danni effettivi si faccia riferimento e chi li abbia valutati".

"A Castorri – concludono i consiglieri leghisti – contestiamo numerose voci anomale come il rifacimento’ del manto di copertura della Biblioteca Malatestiana e l’inserimento di alcune strutture che non risultano danneggiate. Inoltre la messa in sicurezza del torrente Cesuola per 15 milioni, inserita in elenco, non è una novità per Cesena".