Lista M5S, si attende l’ok di Conte. Facce nuove e ritorni dal passato

L’impianto della lista del Movimento 5Stelle per le comunali di Cesena dell’8 e 9 giugno che sosterrà il candidato sindaco del centrosinistra Enzo Lattuca è fatto. Mancano le rifiniture con gli ultimi innesti. Il coordinatore provinciale Mauro Frisoni, che ne è l’artefice visto che i militanti storici sono contrari all’alleanza con il sindaco e resteranno fuori, attende l’avvallo alle alleanze con il Pd sui territori da parte del presidente Giuseppe Conte, ieri a Bari per sostenere Michele Laforgia come candidato presidente regionale del centrosinistra.

Questione di ore per la concessione dell’imprimatur, dopodiché arriverà il fatidico annuncio a porre fine a mesi turbolenti per il M5S di Cesena, dopo l’annuncio dei coordinatori che il Movimento sarebbe andato alle urne solo se alleato con il centrosinistra.

Il capogruppo Claudio Capponcini, oppositore di Lattuca e del predecessore Paolo Lucchi, ha eccepito che una lista di militanti del movimento era già pronta, poi stoppata dai coordinatori. Della controversia dovrebbe essere essere stato informato il presidente Conte con il gruppo di Capponcini che accusa i coordinatori di aver imposto la linea dall’alto, e da fuori territorio cittadino, senza che mai venisse votata dai militanti cesenati.

L’eventuale vertenza interna al M5S non bloccherà la presentazione della nuova lista, di cui farà parte Vittorio Valletta, candidato sindaco nel 2014 e nel 2019 per Cesena Siamo Noi da dove è uscito dopo la candidatura a sindaco di Marco Giangrandi. Valletta sarà l’elemento di maggior spicco, ma gli sarà chiesto di mantenere un basso profilo, in considerazione dei possibili attacchi per il repentino cambio di schieramento.

Potrebbero fare parte della lista anche Gianluca Amadio, che ha militato in Cesena Siamo Noi, ed altri come lui in uscita. Il gruppo comprenderà cesenati negli anni più lontani dentro il M5S, ma in quelli recenti ai margini o che si erano allontanati.

Fra questi anche un medico gastroenterologo in lista pentastellata alle comunali 2009 con candidata sindaca Natascia Guiduzzi, ora fuori dal M5S e che ha definito l’alleanza con il Pd "un atto contro natura". Non ne farà parte l’ex consigliere regionale Andrea Bertani, pur non contrario.

Della lista è informato in tempo reale anche il sindaco Lattuca, che oggi apre la campagna elettorale e attende che il M5S ufficializzi l’ingresso nella alleanza, divenuta campo larghissimo, per completare i ranghi.