L’Ite Agnelli si conferma la scuola migliore per trovare un lavoro

L’Istituto tecnico economico ’Giovanni Agnelli’ di Cesenatico si conferma ancora in testa alle classifiche. A dichiararlo sono le pagelle di Eduscopio, il portale che dal 2014 aiuta le famiglie e gli studenti nel momento della scelta della scuola dopo la terza media e che si avvale di indicatori che consentono di comparare le scuole in base ai risultati post-diploma raggiunti dai loro studenti, e che confermano anche in quest’anno il primato dell’Ite Agnelli di Cesenatico quale scuola del territorio più performante per l’accesso al mondo del lavoro.

L’istituto di viale Carducci si conferma in testa alle classifiche tra le scuole del medesimo indirizzo presenti nel raggio di 30 chilometri da Cesenatico, con un indice di occupazione molto alto di oltre il 75 per cento. Questa percentuale è relativa agli studenti che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dopo il conseguimento del diploma.

Inoltre l’Ite Agnelli è al secondo posto, dietro all’istituto ’Marco Polo’ di Rimini, per quanto riguarda la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato, in base alla percentuale di studenti che, dopo due anni dal diploma, lavorano con una qualifica professionale in linea con il proprio percorso formativo.

Si tratta davvero di un ottimo risultato per la scuola di Cesenatico, che si era già posizionata in cima al podio nelle classifiche del 2022 e del 2020, nonché seconda nella classifica del 2021. Il successo, oltre alla tradizionale ed efficace preparazione disciplinare, è legato anche alla stretta collaborazione e sinergia tra la scuola e le aziende del territorio, le associazioni di categoria e pubblica amministrazione. Un mix vincente tutto a vantaggio degli studenti.

g.m.