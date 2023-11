Furiosa lite con il padre, il ragazzo accoltellato voleva i soldi per vivere da solo

Cesena, 2 novembre 2023 – Una violenta lite in casa, scatenata da motivi economici. Continuano serrate le indagini a carico del 61enne di Crocetta di Longiano che lunedì sera ha accoltellato il figlio di 28 anni colpendolo al fianco e alla schiena con un coltello da cucina, al culmine di una lite.

La casa dove lunedì sera si è consumata la violenta lite famigliare

L’uomo si trova detenuto in carcere a Forlì, dopo l’arresto da parte dei carabinieri di Longiano, in attesa della convalida dell’arresto (che dovrebbe tenersi oggi) e dell’interrogatorio da parte del pubblico ministero.

Subito dopo essere stato colpito con il fendente scagliato dal padre, il ragazzo è uscito di casa barcollante e sanguinante ed è caduto a terra sull’uscio del condominio in cui abita al primo piano assieme ai genitori. Una scena che non è passata inosservata ai vicini di casa che hanno allertato i soccorsi.

Persino il parroco, che stava preparandosi a celebrare la messa nella parrocchia di Crocetta a un centinaio di metri dall’abitazione, ha udito le urla e si è precipitato sul posto. Il ragazzo aveva più volte litigato con il genitore, e sembra che alla base dei litigi vi fossero sempre motivi economici.

Il padre lamentava il fatto che il figlio non avesse un lavoro, ma nonostante questo volesse andare ad abitare fuori casa. Era stato anche visto da alcuni parrocchiani, recentemente, dormire in macchina nel piazzale della chiesa di Crocetta. La madre del giovane, l’unica testimone di questa orribile vicenda, ha raccontato che non era la prima volta che il marito e il figlio litigavano furiosamente, ma mai si era arrivati a tanto. Poteva infatti finire in tragedia l’orribile episodio verificatosi lunedì sera tra le mura domestiche.

Il figlio, ricoverato d’urgenza, è stato trasferito dal reparto di rianimazione al reparto di terapia subintensiva, il ragazzo non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono in miglioramento. L’intervento a cui è stato sottoposto subito dopo l’accaduto è andato bene. Mentre si attendono gli esiti della vicenda e pende una pesante accusa di tentato omicidio a carico del genitore, si vanno sempre più delineando i tratti di quell’atto sconsiderato che ha turbato una famiglia e una comunità intera.

Dalle indagini è emerso che il figlio 28enne avrebbe aggredito il padre colpendolo alla testa con un batticarne e avrebbe spinto la madre, intervenuta per porre fine al violento litigio, contro il frigorifero.

Il padre, sentendosi aggredito, avrebbe a sua volta impugnato un coltello da cucina e avrebbe sferrato una coltellata al figlio colpendolo in un fianco e nella schiena, una coltellata che fortunatamente non ha leso gli organi vitali.