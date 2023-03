Lite condominiale con calcio nei genitali: assolto un 28enne

Aveva chiesto danni per 15mila euro perché sosteneva di essere stato colpito nei genitali dal vicino. Ma il giudice di pace di Forlì ieri ha assolto l’imputato di lesioni, un 27enne accusato di aver dato un calcio al vicino di 78 anni, perché il fatto non sussiste. Un’interminabile lite tra vicini finita davanti al giudice di pace Adele Linguanti. I fatti risalgono al 1 agosto del 2021. L’episodio si sarebbe verificato, al culmine di litigi proseguiti per anni, nel cortile dell’abitazione dove risiedono i due vicini. Il 78enne si lamentava che il vicino non chiudesse bene il cancello del condominio. Da lì la lite e l’episodio che ha provocato il caso. Il 27enne, difeso dall’avvocato Nico Bartolucci, ha sostenuto al processo di essere stato spintonato dal 78enne e, cadendo a terra a causa della spinta, avrebbe dato un calcio involontario al vicino.