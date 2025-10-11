Lite finita a bottigliate. Caccia al giovane che ha ferito un tunisino

Un giovane immigrato è ricercato dai carabinieri per il ferimento di un 30enne tunisino nel corso di una lite, probabilmente per motivi di alcol o di droga. Il fatto è accaduto l’altra notte, attorno all’una, in mezzo alla strada nell’incrocio fra le vie Valzania e Serraglio. Un ragazzo ha spaccato una bottiglia e con i cocci ha colpito due volte, al torace e all’addome, il contendente tunisino. I due stavano litigando furiosamente: un testimone che ha assistito a tutta la scena ha allertato immediatamente il 118. I sanitari sono giunti velocemente con un’ambulanza e nel contempo hanno avvisato i carabinieri di Cesena, intervenuti sul luogo della lite con una pattuglia. Ma quando le forze dell’ordine sono arrivate dell’aggressore nessuna traccia. Il 30enne tunisino ferito è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini dove è stato ricoverato in rianimazione, intubato per precauzione e si trova in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Subito è iniziata una serrata caccia all’uomo con i carabinieri intenti anche ad esaminare le varie telecamere di videosorveglianza situate nella zona e ad ascoltare il testimone. Il 30enne, senza fissa dimora, ma sempre in giro nella zona di Cesena, ha precedenti penali, ed è già conosciuto quindi dalle forze dell’ordine. Le ricerche dell’aggressore – descritto come molto giovane e con indosso abiti estivi – sono proseguite nella giornata di ieri sulla base degli elementi raccolti, ma al momento l’uomo non è stato individuato. L’episodio rilancia l’allarme per la sicurezza anche nei luoghi più frequentati di Cesena, che in particolare nelle ore notturne si popolano di spacciatori e persone con precedenti penali poco rassicuranti.

Fino a quando i carabinieri non riusciranno a interrogare il ferito, non si riuscirà a capire i motivi della lite fra i due che, a quanto riferito dai testimoni, sembravano alterati forse a causa di alcol o droga. Tutto da verificare. L’accusa per l’aggressore è di lesioni aggravate con uso di arma bianca.

Ermanno Pasolini