Lite furiosa in famiglia armati di coltelli a Cesena: arrestati i tre contendenti

Cesena, 21 giugno 2024 – Una furiosa lite in famiglia tra due fratelli di origine dominicana e il loro patrigno è culminata con l’arresto di tutti e tre i protagonisti della vicenda. Ora due dei responsabili si trovano agli arresti domiciliari nella loro abitazione di Cesena e il terzo è in carcere a Forlì. I tre uomini, di 25, 30 e 50 anni, sono stati denunciati per rissa, lesioni aggravate e porto d’armi abusivo perché trovati in possesso di tre coltelli che hanno usato nella lite furibonda. I tre, arrestati dai carabinieri di Cesena, sono ora in attesa del proseguimento dell’azione penale che culminerà con un processo davanti al giudice di Forlì.

Mercoledì pomeriggio era da poco passata l’ora di pranzo quando la lite furiosa si è accesa in strada in via Fiorenzuola. Ad avere la peggio un ragazzo dominicano di 25 anni preso a coltellate da uno dei parenti e accasciatosi lì sull’asfalto in pieno giorno. I fatti di cronaca sono successi mercoledì alle 14.30 in via Fiorenzuola all’altezza di un bar e di un negozio di ortopedica. All’origine dell’accaduto pare sia stata una furibonda lite familiare, scoccata per futili motivi e terminata con una violenza inaudita a sassate e coltellate tra i tre uomini.

A sentire le urla provenire da una palazzina al primo piano sono stati gli avventori di un bar che, spaventati e attoniti, si sono barricati dentro all’esercizio commerciale. Poi dalla casa sopra il bar sono scese in strada quattro persone di nazionalità dominicana che litigavano furiosamente. Tra loro due fratelli e il patrigno, tutti reggevano in mano dei coltelli e si minacciavano a vicenda. Oltre a loro c’era la madre dei due ragazzi che implorava il compagno e i figli di interrompere quella scena, gridando aiuto a squarciagola.

Una scena violenta da far west durata una decina di minuti durante i quali i clienti del bar sono rimasti a guardare spaventati barricati all’interno del locale e hanno prontamente avvisato le forze dell’ordine. Tempestivo l’arrivo dei carabinieri della compagnia di Cesena. I militari hanno fermato la violenta rissa evitando che succedesse il peggio, poi hanno proceduto all’arresto del patrigno e di uno dei fratelli, mentre il 25enne ferito veniva portato in ospedale.

Il ragazzo è rimasto sfregiato dalla lama di un coltello al volto, a un braccio e alla schiena. Il giovane è stato subito portato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, poco distante dalla scena di violenza. Il ragazzo dominicano è stato subito medicato e le sue condizioni, fortunatamente, non sono apparse gravi. E’ stato poi dimesso nella serata di mercoledì. A rispondere di lesioni aggravate, rissa e porto d’armi abusivo sono a vario titolo i tre protagonisti della vicenda. Dalla prima ricostruzione dei fatti sembra che l’aggressore abbia colpito più volte il giovane con il coltello e durante la colluttazione sono stati anche lanciati dei sassi. Non sono chiari i motivi della lite furibonda e le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.