Lite in hotel tra cuoco e cameriere. Fermati dall’arrivo dei carabinieri

Da tre giorni lavorava come cameriere in un albergo a Valverde e il suo incarico doveva proseguire fino al termine di agosto. L’esperienza lavorativa di un 48enne di origine libanese e residente a Mantova, si è conclusa troppo in fretta a causa di una furibonda lite con lo chef, avvenuta nella cucina dell’hotel affacciato sul lungomare, sabato pomeriggio alle 14.30. Nella cucina del ristorante hanno rischiato di volare pentole, padelle e persino un bastone. Il cameriere, che ha chiamato i carabinieri per porre fine all’attacco dello chef 60enne, ha intenzione di sporgere denuncia per minaccia. Molto banale il motivo della lite.

"Il cuoco mi ha aggredito verbalmente solo perché stavo canticchiando una canzone – dice il cameriere – era infastidito dalla mia allegria e ha cominciato ad offendermi dicendomi di ’stare zitto’, di ’non parlare’, di ’portare i piatti e lavorare in silenzio’. Io ho continuato a canticchiare la canzone di Zucchero a bassa voce, elogiando il cantante, e il cuoco si è rivolto a me dicendomi: ’vieni fuori che ti sistemo io’. Mentre diceva quelle parole, teneva in mano una specie di mattarello e io sono fuggito nella sala da pranzo, in preda allo spavento. I clienti dell’hotel mi guardavano e ho chiesto se era presente un pubblico ufficiale. Nessuno si è alzato e così ho telefonato ai carabinieri".

L’intervento dei militari è stato immediato. I carabinieri hanno accompagnato il cameriere nella stanza in cui soggiornava da pochi giorni in hotel e lui, deciso a licenziarsi e a chiudere anzitempo il suo rapporto di lavoro, ha preso i suoi oggetti e se ne è andato. I carabinieri hanno poi dovuto scortare il cameriere fino all’uscita. Questa mattina il 48enne di Mantova presenterà denuncia per minaccia nei confronti del cuoco 60enne.