Lite in hotel tra titolare e dipendenti a Cesenatico: interviene la polizia

Cesenatico, 25 luglio 2023 – Nei giorni scorsi gli agenti del Posto estivo di Polizia di Cesenatico hanno compiuto numerosi interventi. Assieme ad una pattuglia della Polizia locale, è stato controllato un giovane senegalese di 24 anni, sul porto canale all’altezza della sede della Guardia Costiera. L’uomo era in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, non riusciva a reggersi sulle proprie gambe e pronunciava frasi sconnesse. Accompagnato in via Leonardo da Vinci all’interno degli uffici del Posto di Polizia, è stato sanzionato per ubriachezza manifesta e mancanza di documenti d’identità.

Nella zona delle colonie di Ponente una volante ha invece fermato un cittadino tunisino di 30 anni sprovvisto di documenti, il quale si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta. Agli agenti ha dato delle dubbie generalità ed anch’egli è stato accompagnato in ufficio e poi presso il gabinetto di Polizia scientifica del Commissariato di Cesena per il foto segnalamento, da cui è emerso che aveva dichiarato il falso e pertanto è stato denunciato.

Durante le estati sono frequenti le liti, sia in famiglia che all’interno delle attività lavorative ed è questo il caso accaduto l’altra sera all’interno di una struttura ricettiva sul porto canale, dove è scoppiata un’accesa discussione tra il titolare dell’attività e il personale dipendente, per delle questioni private. L’intervento dei poliziotti si è concluso come da prassi, con la comunicazione alle persone coinvolte nella lite, della facoltà di adire a vie legali.

g.m.