Lite tra minorenni fuori dalla scuola. C’è una denuncia per lesioni

Mercoledì scorso, a Gatteo, all’esterno della scuola media Giovanni Pascoli, fuori dagli orari delle lezioni, è scoppiata una rissa tra giovanissimi. Un minorenne, che sembra estraneo all’ambito della scuola, è stato denunciato per lesioni dai carabinieri della stazione di Savignano sul Rubicone, competenti per territorio, e dopo che due ragazzini sono rimasti feriti e soccorsi da un’ambulanza del 118 portati al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini dove sono stati loro diagnosticati cinque giorni di prognosi. I genitori hanno presentato querela contro l’aggressore che ha provocato le ferite e i graffi. Ma viene escluso l’uso di coltellini.

Il sindaco Roberto Pari (nella foto) ha espresso la ferma condanna ai fatti che si sono verificati fuori dalla scuola media Giovanni Pascoli di Gatteo e ha espresso la massima solidarietà alle vittime di questa lite. Dice in un posto il sindaco Roberto Pari: "Per tutelare i minori coinvolti e dal momento che ci sono indagini in corso, non riteniamo opportuno fornire ulteriori dettagli. Voglio però far passare un messaggio in modo molto netto e chiaro ai ragazzi e alle ragazze: il mondo delle istituzioni e quello degli adulti c’è e deve ritornare ad essere un punto di riferimento e di contenimento dei fenomeni di disagio. Le giovani generazioni devono capire che fatti di questa gravità hanno delle conseguenze che li accompagneranno per tutta la vita, siano essi gli autori della violenza che le vittime. Come comunità dobbiamo interrogarci, ognuno nei propri ruoli, sul perché accadono sempre più frequentemente, anche in territori vicini al nostro, episodi di tale natura che coinvolgono i minori. La condanna è assoluta e irrevocabile, ma oltre alle dovute azioni di controllo del territorio ed educative che come Amministrazione ci impegniamo a portare avanti, crediamo sia altrettanto necessario cercare a tutti i livelli un dialogo con le giovani generazioni. Dobbiamo cercare di conoscere il loro mondo, ascoltarli per recuperare un rapporto di fiducia capace di riportare nelle giuste posizioni reciproci ruoli e responsabilità". Anche tutto l’apparato scolastico della media Pascoli, alla cui guida c’è la dirigente Imelda Lambertini, ha espresso disappunto e grande disapprovazione per quello che è accaduto.

Ermanno Pasolini