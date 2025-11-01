Liti violente e ubriachi. Minimarket chiuso per ordine del questore

Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Cesena
1 nov 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Sanzionato un locale in zona Barriera già al centro di diverse segnalazioni

Il minimarket sanzionato dal questore per motivi di ordine e sicurezza

Una situazione di degrado e insicurezza che andava avanti da tempo. Così il questore Claudio Mastromattei ha disposto la chiusura per dieci giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica di un minimarket nella zona della Barriera. Il locale, gestito da cittadini stranieri, era sotto controllo da tempo nell’ambito dei servizi straordinari per il contrasto al degrado e all’attività di spaccio disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza. A seguito di numerose segnalazioni si era consolidata una situazione di degrado e di bivacco ad opera di clienti abituali del minimarket, che stazionavano nella zona antistante il locale dove consumavano le bevande alcoliche acquistate nel market, creando disturbo in tutto il quartiere. In diverse occasioni questi assembramenti sono degenerati anche in episodi violenti tra clienti abituali, per i quali è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine da parte di cittadini esasperati. Pochi giorni fa due giovani si sono affrontati armati di bottiglie di vetro proprio nei pressi del market. Il gestore non aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e aveva, addirittura, negato l’episodio una volta interrogato dagli inquirenti. Dopo un’attività istruttoria, è stato evidenziato come il market fosse ormai diventato luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati, anche perchè il proprietario non ha mai adottato adeguate misure di contenimento né cooperare con le forze dell’ordine. Così la decisione del questore per evitare nuovi episodi di violenza e di pericolo. Il provvedimento è stato notificato giovedì al gestore dagli agenti del Commissariato.

DegradoSicurezza urbana