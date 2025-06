Litiga con il marito e dà fuoco alla casa

Ha litigato con il marito, lui è uscito di casa e lei ha dato fuoco all’appartamento. Ieri notte, all’1.30, un donna residente a San Piero in Bagno, 49enne, ha avuto un diverbio col marito, al termine del quale lui è uscito di casa. Lei, rimasta sola, ha preso alcuni stracci e gli ha dato fuoco spargendoli nei vari locali dell’appartamento, in una palazzina con quattro abitazioni. Appena visto uscire il fumo dalla casa, sono arrivati sul posto i carabinieri di San Piero in Bagno e i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Piero in Bagno poco distanti dal luogo dell’incendio. Tutti i vani sono andati bruciati, i muri anneriti e l’appartamento dichiarato inagibile dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Le fiamme non hanno intaccato gli altri tre appartamenti e gli abitanti delle tre famiglie sono scesi in strada e, anche se i Vigili del Fuoco hanno dichiarato tutti e tre le abitazioni agibili, i condomini per precauzione ha preferito trascorrere la notte fuori casa. Anche per evitare di respirare i residui del fumo. Nessuna persona ha riportato ferite o conseguenze fisiche. Anche la donna, appena appiccato il fuoco, è scesa in strada. Per lei è stata chiamata un’ambulanza, ma la 49enne ha rifiutato di essere portata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. La 49enne è stata denunciata dai carabinieri per incendio doloso. La palazzina di quattro appartamenti è di proprietà del comune di Bagno di Romagna e l’appartamento è stato dato in locazione ai due coniugi che adesso probabilmente dovranno rispondere dei danni provocati dall’incendio.

Ermanno Pasolini