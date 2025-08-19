Litiga con la madre e aggredisce i poliziotti

Sono i malviventi senza fissa dimora, uno degli obiettivi della Posto di polizia di Cesenatico. Anche nel lungo ponte di Ferragosto le volanti hanno effettuato numerosi controlli nelle aree di sosta dei camper e dei parcheggi, spesso abusivamente occupati da uomini e donne facenti parte di carovane, molti dei quali sono ladri seriali e pregiudicati. Con l’incremento considerevole dei turisti, aumentano le liti in strada fra automobilisti, in molti casi non risvolti tragicomici, visto che si tratta di futili motivi. Non mancano poi le baruffe per questioni personali e familiari. Anche queste richiedono l’intervento delle forze dell’ordine, per allarmi lanciati dai ‘contendenti’ come da vicini e passanti. E purtroppo non sempre le pattuglie sono ‘accolte’ con modi urbani dalle persone coinvolte nelle diatribe.

E’ la morale di un episodio accaduto sul lungomare di Villamarina. Qui gli agenti di una volante della polizia di Stato hanno notato una donna di 65 anni residente a Bolzano, seduta su di una panchina, con il viso tra le mani, come se non si sentisse bene. I poliziotti si sono interessati delle sue condizioni di saluti e hanno poi appurato che era preoccupata perché aveva litigato con la figlia, una 38enne anch’essa di Bolzano, la quale ha apostrofato gli agenti in malo modo perché, a suo dire, non si dovevano immischiare nei fatti personali della sua famiglia; è stata denunciata per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità. Un uomo anziano residente a Cesena è stato invece soccorso a Ponente, dove vagava in stato confusionale. La volante ha contattato la moglie 80enne che era molto preoccupata, componendo il numero di telefono che il pensionato portava in una catenina.

g.m.