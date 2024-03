‘L’itinerario del cuore’ in Corte Dandini

Marzo delle donne è anche poesia. E chi meglio della poetessa sammaurese Caterina Tisselli può rappresentare un universo femminile dove le parole hanno l’intensità dei sentimenti, la voce tenera di chi apre il cuore alla gente (tutta..!), alla natura, alla gioia intima. Ripercorrendo una tradizione ormai consolidata di attenzione vero la poesia, sabato alle 16 Caterina Tisselli sarà ospite presso la bottega dei fotografi Sandra e Urbano in Corte Dandini. Nell’occasione Caterina presenterà la sua diciassettesima raccolta, "L’ Itinerario del Cuore", dedicando - com’è nel suo stile in cui città, paesi, personalità di spicco e amici, entrano nel suo immaginario poetico - una poesia speciale alla città di Cesena.

Il volume ripercorre la trentennale esperienza della poetessa di San Mauro Mare arricchita da immagini fotografiche e ricordi. La prefazione della raccolta è curata dal giornalista Emanuele Chesi e comprende un disegno con dedica del 1992 firmato dal poeta sceneggiatore Tonino Guerra di Sant’Arcangelo di Romagna, che ha voluto in tal modo evidenziare il suo apprezzamento nei confronti della poetessa. "L’ Itinerario del Cuore" è una raccolta che riassume un cammino creativo costellato di riconoscimenti e premi in un trentennio di elaborazione poetica che vede "l’amore come un’emozione, una ragione di vita, a volte come uno specchio dell’anima che riflette esperienze che aiutano ad esistere, gioiose ma ancor di più consumate fra dubbi e amarezza". Il pomeriggio poetico aperto al pubblico sarà condotto e curato dalla giornalista Elide Giordani.

