L’Its Academy presenta i corsi

L’Its Academy Turismo Emilia-Romagna domani alle 10 presenta i suoi corsi alla Biblioteca Malatestiana. La fondazione proporrà un open day per presentare la sua offerta formativa, ed in particolare i corsi biennali post-diploma in Food service & event manager e Tourism digital marketing & communication specialist per il biennio formativo 2025-27. L’evento si svilupperà in due parti, la prima di presentazione dei corsi e la seconda come lezione a porte aperte. È previsto infatti un intervento a cura del docente Gian Luigi Pari sul tema “Analizzare i trend del Sistema Turismo: il futuro non urla, ascoltare i segnali deboli”. Sarà ospite della fondazione anche Pier Pierucci, consulente dell’Aquafan di Riccione e di Costa Parchi Edutainment, nonché co-fondatore di Neo srl. Nel corso dell’evento, l’Its Academy Turismo Emilia-Romagna presenterà anche il resto della sua proposta formativa, che al completo si compone di sette corsi distribuiti in quattro diverse località della regione (oltre a Cesena, anche Bologna, Imola e Rimini). Ogni corso ha durata di 2000 ore suddivise in due anni formativi, di cui 800 di stage aziendale, anche all’estero, e si svolgerà nel periodo ottobre 2025 – luglio 2027. Al termine del percorso sarà rilasciato il diploma statale di Tecnico superiore valido su tutto il territorio Europeo. Per partecipare all’open day è consigliata la registrazione dal sito www.itsturismoebenessere.it. Le iscrizioni ai corsi rimarranno aperte fino al 10 ottobre alle 12.