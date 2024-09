’Livio Neri’ al Trofeo Coni. Spazio ai giovani talenti

La società cestistica cesenate ‘Livio Neri’ parteciperà alla nona edizione del Trofeo Coni che si terrà dal 3 al 6 ottobre in Sicilia, a Catania e Palermo. Parteciperanno 37 federazioni (col coinvolgimento dunque anche della Fip) e verranno praticate 7 discipline sportive. "All’interno della rotazione tra le società della regione – spiega Carlo Venturi, presidente della ‘Livio Neri’ - , quest’anno è stato scelto il nostro club, al quale è stato riconosciuto di rispecchiare i valori del modello della Federbasket. In effetti il nostro obiettivo è quello di impegnarci a crescere bambini e bambine, ragazzi e ragazze pensando non solo alla loro formazione cestistica, ma a 360 gradi: proprio i valori che la Federazione desidera trasmettere".

Un riconoscimento che premia il lavoro della società cesenate: "Siamo entusiasti – sorride Venturi - Sappiamo quanto impegno e amore mettiamo nei nostri progetti, ma non è scontato ricevere certi attestati di stima. Allargando lo sguardo, stiamo raccogliendo quanto seminato in questi anni. Allenatori come Andrea e Fulvio Neri stanno facendo carriera ma non vorrei dimenticare gli altri, preziosissimi in quanto a disponibilità e competenza. Anche i nostri giocatori iniziano a essere selezionati per scendere in campo in palcoscenici importanti. Sono soddisfazioni bellissime e meritate".

La ‘Livio Neri’ si sta radicando sempre più, curando sia il settore maschile che quello femminile. "Quando penso che in soli 6 anni (escludo quello del covid durante il quale siamo stati completamente fermi) siamo arrivati a 318 tesserati, mi emoziono. Credo che la chiave sia continuare a impegnarsi come il primo giorno, non solo in campo ma anche nelle relazioni con le famiglie. Riguardo al settore femminile, incrementare il numero delle bambine aiuta tutto il movimento. Al trofeo parteciperanno per esempio anche Febe Gardelli e Tasnim Gherairi insieme a due ragazzi Cornelio Giovannini e Riccardo Scardovi".