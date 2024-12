ll 26 arriva la Cremonese. Via alla prevendita

Santo Stefano col Cesena. In vista dei preparativi dei banchetti natalizi, serve mettere fin da subito le mani avanti: il 26 dicembre niente spazio per i fronzoli, pranzo frugale e via, che alle 15 gioca il Cesena. Contro la Cremonese, nello specifico. I tagliandi per il match saranno disponibili online sul sito Vivaticket, presso il Coordinamento Club e anche in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket.

Anche in questo caso sarà attivo il sistema di prezzo dinamico dei biglietti che prevede la suddivisione del periodo di prevendita in tre fasi temporali, ai quali saranno applicati differenti prezzi. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del Cesena Fc nel quale sono riportati i valori legati alla prima finestra di acquisto.