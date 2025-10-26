ll Classico si modernizza: "Apriamo il liceo alla città"

Dopo i cicli di Luigi Pasini, Giancarlo Domenichini e Simonetta Bini, è Maria Silvia Arcuti a dirigere l’ambito liceo classico Monti, il più antico in provincia (1860).

Dirigente Arcuti, si presenta?

"Nata ad Aradeo, provincia di Lecce, laureata in Fisica e docente di Matematica e Fisica".

Da dove proviene?

"Questo è il mio primo incarico da dirigente. Provengo dal liceo ’P.Colonna’ di Galatina, sorto nel 1801, dove hanno studiato illustri personaggi del panorama culturale italiano".

Il liceo classico tradizionale con latino e greco non è più il fulcro dell’offerta formativa?

"Ha due corsi completi, uno tradizionale e l’altro liceo classico per le scienze con potenziamento scientifico, più un terzo con classi quarta e quinta".

Iscritti in calo al tradizionale?

"In tutt’Italia, nonostante sia un percorso altamente formativo".

Come intervenire?

"Stiamo integrando il curricolo con ulteriori potenziamenti nelle discipline scientifiche e artistiche".

Il Monti è una scuola che si apre al territorio?

"Il liceo da sempre è un punto di riferimento per il mondo culturale locale. I rapporti con istituzioni, enti, associazioni e imprese permettono di progettare attività per allargare gli orizzonti culturali degli studenti".

Quali sono i principali progetti extracurricolari?

"Sono numerosi e integrano il curricolo: fra essi teatro a scuola, Debate, partecipazione a concorsi, progetti, stage, corsi di approfondimento, la valorizzazione delle eccellenze".

Le visite guidate in Pinacoteca sono un vostro marchio di fabbrica.

"Gli studenti progettano e realizzano visite guidate alla Pinacoteca aperte alla cittadinanza e acquisiscono competenze, quali comunicare in pubblico e lavorare in gruppo".

Cambia ancora l’esame di maturità, ridenominato tale. Può disorientare gli studenti?

"Che cambi l’ultima parte di un ricco percorso non preoccupa. La scuola è in evoluzione per assicurare il meglio agli studenti".

Il colloquio orale non richiedeva collegamenti interdisciplinari forzati?

"Invitava a creare connessioni e affrontare temi usando più codici interpretativi. Niente forzature: non era obbligatorio coinvolgere tutte le materie".

Come il Monti gestisce il divieto dei cellulari in classe?

"Già in passato erano state attrezzate le aule con armadietti per riporre i cellulari".

Tutto come prima, quindi?

"L’unica differenza è che gli studenti ora non possono utilizzarlo durante la permanenza a scuola, ricreazione compresa".

I ragazzi hanno recepito la valenza educativa del divieto?

"Sperimentano che non è un divieto, ma un’opportunità educativa, un invito a riscoprire il valore delle relazioni interpersonali e a vivere il tempo di scuola lontano dalle distrazioni digitali".

In che modo le famiglie si coinvolgono nella vita del Monti?

"Partecipano assiduamente agli incontri con i docenti e mi chiedono spesso di essere ricevute. Sono relazioni arricchenti".