Lo chef di Mattarella a Ponte Giorgi per il Lions

Dal Quirinale alla Romagna: successo per la cena d’eccezione, venerdì scorso, con lo chef Massimo Sprega, head chef del Quirinale e cuoco personale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al ristorante Ponte Giorgi a Cella di Mercato Saraceno. Una cena-evento cui l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza, a sostegno di progetti solidali sul territorio. Un incontro unico tra sapori, storie e impegno sociale nel noto ristorante di Guglielmo Giorgi; lo chef Massimo Sprega, ha condiviso con i presenti curiosità, aneddoti e riflessioni sul ruolo della cucina istituzionale in un’epoca di grandi trasformazioni culturali. A guidare l’incontro è stato lo chef Sergio Ferrarini, promotore dell’iniziativa e presidente dell’associazione cuochi di Romagna che, durante la serata, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Melvin Jones Fellowship da parte del Lions Club, per il suo impegno nella promozione della solidarietà attraverso la gastronomia. Una vivace tavola rotonda sull’evoluzione della cucina italiana negli ultimi vent’anni, con uno sguardo speciale alle cucine del Quirinale. Lo chef Sprega ha saputo coniugare tono istituzionale e confidenza, rispondendo con ironia e precisione anche alle domande più curiose: dai retroscena delle cene presidenziali fino al suo piatto preferito dopo una giornata intensa tra dignitari e protocolli. Il menù firmato dallo chef Guglielmo, titolare del ristorante Ponte Giorgi, ha saputo coniugare tradizione e creatività, esaltando il territorio con eleganza e autenticità. "Questa serata dimostra che la cucina può essere molto più di un atto gastronomico: può unire persone, trasmettere valori e fare del bene", ha dichiarato lo chef Ferrarini.