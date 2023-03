Lo chef Faccani ha inaugurato la sua ‘Veranda’ a Cesenatico

Lo aveva promesso un anno fa, in occasione dell’inaugurazione del bistellato ‘Magnolia’ nella nuova location sulle colline di Longiano. Lo chef Alberto Faccani non avrebbe lasciato definitivamente la ‘sua’ Cesenatico, anzi, avrebbe raddoppiato: nella sede dell’ex pub ‘Re Leone’, in viale Carducci 140, erano già in corso i lavori di ristrutturazione, in vista di un’apertura top secret. Il taglio del nastro è avvenuto finalmente ieri sera: ‘La veranda’, ristorante con menu di solo pesce fresco e 48 posti, ha fatto il suo debutto sul lungomare.

Un vero ritorno alle origini per Faccani, che torna in Riviera per confermare il suo amore per il mare e rafforzare la sua idea di cucina: "desidero dare continuità alle ricette della tradizione", spiega, "per tramandarle, ritrovarle ed esaltarle". E c’è tanta tradizione romagnola, in effetti, nei piatti presenti nel menu, che saranno preparati - sotto la guida dello chef - dal suo braccio destro Luca Magnani, ravennate, forte di una lunga esperienza in famosi ristoranti italiani. Curiosa la scelta degli antipasti – dai ‘poveri’ sardoncini alle più fastose ostriche – passando poi per i primi piatti (risotto rosso, passatelli con mazzancolle e vongole e sfoglia imbottita, solo per citarne alcuni) e il pescato, rigorosamente di giornata. Quattro le cotture consigliate, a seconda del tipo di pesce: alla brace, al sale di Cervia, al forno o al tegame. Oltre alla carta, c’è il menu ‘Veranda’, che propone, al costo di 60 euro a persona, una selezione dei ‘piatti forti’ della casa.

Il pesce arriverà da Chioggia, Ancona e, naturalmente, Porto Garibaldi a Cesenatico: la sola eccezione saranno le ostriche, provenienti dalla Francia. Ad accogliere gli ospiti in sala sarà Giuseppe Palumbo, anch’egli con esperienza di lungo corso in vari locali della Riviera.

Maddalena De Franchis