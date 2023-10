Lo chef Gianluca Gorini porta San Piero negli Usa

Anche l’Alto Savio, la Valle del bello (per il suo straordinario ambiente naturale) e del buono (per la sua gastronomia da buongustai), è volato coi suoi piatti e ricette gastronomiche negli Stati Uniti. A rappresentarlo Gianluca Gorini, chef e titolare del ristorante ’daGorini’ di via Verdi a San Piero in Bagno.

Lo comunica il primo cittadino del Comune di Bagno di Romagna, Marco Baccini, che poi aggiunge con giusta soddisfazione e orgoglio: "Con piacere ed onore vi informo che lo chef Gianluca Gorini è stato fra i rappresentanti della delegazione della nostra Regione a Washington, insieme a tutti i protagonisti delle eccellenze emiliano-romagnole. La National Italian American Foundation, l’Associazione degli italo-americani negli Usa, ha proclamato l’Emilia-Romagna Regione d’onore 2023, alla presenza del Presidente Joe Biden, giunto a sorpresa al tradizionale evento di Gala".

Spiega poi il primo cittadino del Comune termale d’Alto Savio: "Nella delegazione di rappresentanza della nostra Regione, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, quest’anno erano presenti tanti protagonisti del tessuto socio-economico regionale, dalla Ferrari alla Lamborghini, dalla Dallara ad Ima, dalla Barilla ai Consorzi del Parmigiano Reggiano e del Lambrusco, e tanti altri marchi noti al mondo, insieme alle filiere manifatturiere e al settore dell’enogastronomia, rappresentato dal nostro Gianluca. Condividendo l’emozione e l’onore per questa esperienza, porgo a tutti voi un saluto orgoglioso".