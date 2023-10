Lo chef Santoro torna in Italia e apre il suo nuovo ristorante a Gatteo a Mare

Lo chef Aldo Santoro ha scelto Gatteo a Mare per tornare in Italia e aprire un nuovo ristorante. Nel cuore di viale delle Nazioni, la strada al confine con Villamarina di Cesenatico, ha inaugurato l’Atelier Gourmet, nuovo progetto gastronomico caratterizzato da tante novità, in un’atmosfera calda ed elegante, tra parquet pregiati e legni con raffinati inserti. Lo chef avellinese, dopo un percorso imprenditoriale di grande successo all’estero, ha creato un locale dal respiro internazionale. Ad affiancarlo in questa nuova avventura (nella foto) ci sono Debora Vella, capo pasticceria con lo chef stellato Moreno Cedroni, già patron di locali famosi a Senigallia; lo chef Cosmin Cadar, Dayana Santoro sommelier e capo sala, e Angelica Clemente, che si occupa dei menù e dell’estetica del locale.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Gatteo Roberto Pari, e diversi tra operatori turistici e imprenditori. L’Atelier Gourmet è aperto dalle 12 alle 23.30 ed è l’unico locale del territorio dove si possono consumare i pasti in tutte le ore. Inoltre dalle 8 è aperto per le colazioni, con dolci.

"Il nostro menù - ha detto Aldo Santoro - punta sulla stagionalità e i prodotti a chilometro zero. Fra i piatti ne proponiamo molti della tradizione, ma anche ricette della nostra cucina, come i tonnarelli al ragù di mare su crema di cozze, i ravioli ripieni ai tre arrosti o i filetti di manzo e di anatra. Per noi è importante la qualità e far convivere i sapori della mia terra di origine, l’Irpinia, con le esperienze maturate in Germania, Svizzera, Francia e in Belgio, dove ho creato il mio primo ristorante Il Cappuccino a Charleroi, per poi aprire l’Antica Roma a La Louvière, La Dolce Vita, la pasticceria Maison du Dessert, un albergo 4 Stelle, ’Hôtel Tristar’, e l’hotel ristorante ’Dream’ a Mons. Ora punto tutto su Gatteo a Mare".

Giacomo Mascellani