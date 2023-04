Lo schianto in moto verso il concerto di Vasco

Due vite spezzate nello stesso istante. Era il 20 maggio dello scorso anno quando Silvia Ruscelli e Ugo Beltrammi rimasero vittime di un terribile incidente in moto a Riva del Garda. Era pomeriggio, poco prima delle 17. Silvia di 47 anni e Ugo di 49, dovevano recarsi al concerto di Vasco Rossi a Trento. Doveva essere una serata di festa insieme agli amici, un concerto programmato da tempo. Ugo aveva regalato a Silvia il biglietto per l’Arena di Trento il giorno di Natale. Un viaggio di pochi giorni, per staccare col mondo e rilassarsi. Avevano dormito in un albergo a Dro, la notte prima dell’incidente, con una coppia di amici, tutti e quattro centauri, e nel pomeriggio si erano messi in viaggio, in sella alle loro motociclette. Erano le 16.40 quando una manovra, forse azzardata, è stata purtroppo fatale per la coppia di Sarsina. Le due moto viaggiavano una dietro l’altra e dovevano immettersi nella statale proprio nel momento in cui un camion stava arrivando nella loro stessa direzione di marcia. Erano da poco partiti dall’hotel, un percorso di poche centinaia di metri in sella alla loro motocicletta, tragicamente interrotto sulla statale della Gardesana poco prima di arrivare alla località ‘Sass del Diaol’. La loro moto, in fase di sorpasso ha sbandato e si è infilata sotto il pesante autoarticolato che stava proseguendo la sua marcia verso Trento. Nonostante un disperato tentativo di frenata non hanno potuto evitare l’urto con il grosso camion. Un impatto terribile che non gli ha lasciato scampo.