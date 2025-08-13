Cafonal
Massimo Pandolfi
13 ago 2025
ERMANNO PASOLINI
Lo ‘Schiuma party’ fa divertire tutti con 25 litri di sapone e mille d’acqua

Grande successo a Gatteo Mare in viale delle Nazioni per la serata dedicata allo "Schiuma party" a cura degli animatori del Gatteo Mare Summer Village. Un appuntamento tanto atteso non solo dai bambini e dai ragazzini, ma anche dai giovani e dai genitori che sotto una cascata di schiuma si divertono, anche se alla fine escono fuori bagnati fradici. Ma amici e genitori sono pronti con gli asciugamani e i cambi d’abito. L’appuntamento è tutti i martedì sera fino a settembre. Dice Alessandro Zalaffi vice del capo animatore Stefano Benossa: "Consiglio a tutti di venire prima di tutto in vacanza a Gatteo Mare dove ogni estate facciamo 390 eventi e dove c’è una ospitalità da fare invidia. Ogni martedì sera per lo Schiuma party consumiamo mille litri di acqua diluita con 25 litri di sapone apposito per questo tipo di eventi. Sono due ore filate di spettacolo con oltre alle bolle di sapone, c’è il dj Omar che fa ballare tutti in strada bagnati dal lancio della schiuma. Poi dobbiamo ringraziare il grande parco giochi Topolino Park che ci mette a disposizione un palco mobile, un mezzo di trasporto adibito a musica da strada, con impianto di luci e casse di alta qualità. Una delle cose più belle è che i bambini non si smarriscono, perchè per due ore restano sotto la schiuma e i genitori aspettano sul marciapiede".

e. p.

