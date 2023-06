"Lo scortammo in città Ci invitò in tv a Rete4"

Nel suo lavoro di poliziotto ha avuto l’occasione di incontrare molte persone importanti e celebri, ma nel suo personale album dei ricordi - sovente squadernato per gli amici – Silvio Berlusconi occupa un posto davvero particolare. Ugo Vandelli, già commissario di polizia, apre così il flusso della memoria: Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Silvio Berlusconi negli anni ‘90. Ricordo nitidamente che il Milan venne a giocare a Cesena una partita di serie A. La domenica mattina con il collega Silverio Daniele Sarandrea, entrambi in servizio al Commissariato cesenate, scortammo il pullman della squadra rossonera da Forlì allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Al termine della partita, invece, effettuammo la staffetta all’auto del Presidente Silvio Berlusconi e un paio di giocatori tra cui Paolo Maldini. Arrivati all’aeroporto di Forlì, dove li attendeva sulla pista un jet privato pronto al decollo per la Sardegna, Berlusconi si avvicinò. Dopo le strette di mano e i soliti convenevoli ci disse: ‘Ieri sera ero a cena con il vostro “capo” (intendendo il ministro dell’Interno)’. Io, sorridendo, con il piglio da sindacalista, risposi di getto: ‘Gli ha chiesto un aumento per i nostri miseri stipendi?’. Dopo di che si attardò con noi scherzando, come nel suo stile, attratto anche dalla simpatia debordante del collega Sarandrea (per gli amici Ciccio Bello), fino a quando il Comandante dell’aeromobile ricevette l’ok al decollo dalla torre di controllo".

"Prima di imbarcarsi – prosegue il racconto di Vandelli – Berlusconi chiamò la sua segretaria personale e le disse di prendere i nostri nominativi così da invitarci ad una trasmissione su Rete4. Non ricordo quale! L’invito arrivò per i primi giorni di novembre. Entrambi rinunciammo, causa nebbia fitta, al viaggio verso Milano. Comunque sia avevamo conosciuto personalmente il Presidente del Milan e futuro Presidente del Consiglio".