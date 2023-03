Lo sfregio Vandali alla fontana

L’ultimo sfregio alla fontana Masini si è consumato nella notte tra sabato e domenica passati, quando alcuni incivili hanno gettato roba varia dentro la vasca: da stelle filanti e coriandoli, a lattine di bibite e bottigliette in plastica. Come se fosse un bidone della spazzatura. La fontana è stata prontamente svuotata dell’acqua, affinché i tecnici del Comune addetti alla manutenzione possano procedere alla pulizia del monumento, ma nel frattempo chi, ieri mattina si è recato in piazza del Popolo per una passeggiata nella nostra bella piazza non ha potuto non notare l’atto irrispettoso di cui la fontana è stata oggetto. A nulla valgono le scritte su lamine d’ottone posizionate a terra intorno al manufatto che ricordano che si tratti di un’opera d’arte. C’è sempre qualcuno che vi si siede sui bordi, chi vi si arrampica poggiando le scarpe sui decori in rilievo. Sono poi passati al disonore della cronaca l’ambulante che l’ha utilizzata per fissare un tirante della sua bancarella; quegli universitari che per festeggiare la laurea di un amico l’hanno cosparso di vernice alimentare e poi gettato in acqua causando l’imbrattamento delle superfici marmoree e della scalinata e lo scalatore che per issarsi fin sulla sommità ha procurato lo sbriciolamento di un mascherone. Questi atti irresponsabili riaccendono la polemica sulla eventualità di recintare la fontana in modo più protettivo di quanto non facciano ora le catene poste tra un fittone in pietra e l’altro.

Raffaella Candoli