"Lo smarrimento abita in ognuno di noi"

di Cristina Gennari

La sindrome della pagina bianca la conosciamo tutti, sin dai tempi della scuola. E chi scrive, per lavoro o per hobby, si sarà sentito spesso immobile davanti a un foglio vuoto, cartaceo o virtuale. Una frustrazione creativa, ma una sensazione di stallo che si manifesta anche in alcuni momenti della vita quando ci si ritrova fermi e incapaci di fronte a scelte e decisioni. Stasera alle 21 al teatro ‘Turroni’ di Sogliano l’attrice Lucia Mascino sarà protagonista di ‘Smarrimento’, monologo scritto dall’amica e drammaturga Lucia Calamaro, vincitrice di tre premi Ubu.

Mascino, che spettacolo porta in scena?

"Un monologo tragicomico che inizia con un pretesto narrativo: sono una scrittrice in crisi di ispirazione, una sorta di ‘Harry a pezzi’ di Woody Allen che non riesce a mettere a fuoco. Gli editori sono stanchi che non produca nuovi romanzi e, dato che le hanno già pagato l’anticipo, la costringono a reading e a incontri con il pubblico per vendere qualche vecchia opera. Da lì, si scivola dentro e fuori dai personaggi dei romanzi che non conclude mai".

Anna e Paolo?

"Sì, una coppia di moglie e marito che vivono lontani. Lei è andata a lavorare fuori mentre lui, disoccupato, è rimasto a casa con le figlie. Personaggi in crisi raccontati tra quotidianità e questioni esistenziali e filosofiche".

Lo smarrimento dello spettacolo è creativo o più ampio?

"Per la scrittrice, come artista, lo smarrimento è da intendere come mancanza dell’altro, l’altro a cui valga la pena di dire qualcosa. Già dentro questa crisi della pagina bianca, che potrebbe durare cinque minuti o essere profonda, c’è di più. E poi lo smarrimento è raccontato come qualcosa che abita ognuno di noi, che camuffiamo e non diciamo, ma è un po’ la linea guida della vita di tutti".

Perdersi è negativo o un punto di ripartenza?

"Lo smarrimento di cui si parla non ha un carattere drammatico, ma non si risolve nemmeno in maniera positiva. È quello sguardo che svela una realtà spesso nascosta: quando ti guardi intorno e ti chiedi dove sei finito, come Alice nel paese delle meraviglie, e provi a cercare una nuova strada, questo ha un sapore sia serio che buffo".

Lo spettacolo aveva debuttato prima della pandemia. È cambiato qualcosa?

"Prima aveva un tono più lieve e leggero. Il monologo non ha la pretesa di parlare di grandi questioni, è sincero, sta in punta di piedi e cambia a seconda del pubblico. È come entrare in una stanza e vedere una persona che pensa a voce alta. Alla fine si crea un’intimità sorprendente, tra la risata e il silenzio più intenso. Mi fa bene e mi avvicina al pubblico".

In che modo?

"I personaggi in difficoltà mi fanno sentire comoda. Nella vita tendo a mettere in moto meccanismi di difesa per cui interpretare qualcuno che è disarmante nella sua trasparenza è piacevole. Mi trascina in un mood jazz, profondo ma scorrevole".

Com’è stare da sola in scena per la prima volta?

"Bellissimo. Non l’ho fatto come prova d’attrice, ma perché amo la scrittura di Lucia Calamaro. Il testo è nato un pezzo alla volta, durante le prove fatte nel salotto di casa mia. L’esperienza della tournée da sola è nuova e, per certi versi, nuda: un incontro con il pubblico che ti porta all’osso di quello che fai e del perché sei lì. È come andare in viaggio da soli, si assapora tutto in maniera diversa".

Ancora a teatro nel prossimo futuro?

"Sì, sarò impegnata in ’Promenade de santé’ per la regia di Giuseppe Piccioni e poi riparto in tv con ’I delitti del BarLume’".