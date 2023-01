Lo spettacolo

di Raffaella Candoli

I ricordi dell’infanzia si risvegliano ne ’La classe’ al teatro Petrella di Longiano stasera alle 21, con gli attori e le attrici della compagnia ’Arte e Salute’ del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Usl di Bologna. Il lavoro è diretto da Nanni Garella, tratto dalla partitura scenica di Tadeusz Kantor e prodotto da Ert nell’ambito del progetto ’In Viaggio’, un cartellone di spettacoli che vede coinvolti i Dipartimenti di Salute Mentale delle Ausl dell’Emilia-Romagna e undici compagnie, per promuovere la salute mentale nei teatri.

Nanni Garella, gli attori sono pazienti con patologie psichiatriche. Com’è dirigerli, e non per la prima volta?

"Sono vent’anni che mi dedico alla regia della compagnia, tant’è che i primi attori che sono ancora con me dal 1999, li chiamo ‘i ragazzi del ‘99’. È un progetto che ha fatto scuola, ma che è nato sperimentando un metodo che non c’era e che ho aggiustato nel corso dell’esperienza, verificando insieme ai medici del Dipartimento che impegnare persone con fragilità psichica in attività che li responsabilizzano era ed è già di per sé terapeutico. Io li tratto come ogni altro attore, magari con un po’ più di pazienza".

Ma poi c’è stata una svolta più significativa.

"Vero, grazie all’aiuto del sindaco di Bologna di allora, Sergio Cofferati, è stato possibile stipulare una convenzione con quel che oggi è il teatro L’Arena del Sole. Ecco che quei pazienti hanno cominciato a guadagnare, iscriversi all’Enpals, ad affrancarsi dalla famiglia, a fare spettacoli con continuità, percependo la fiducia riposta in loro. Siamo a più di mille rappresentazioni con successo, con tournée anche in Spagna, Cina, Giappone. E sono diminuiti i ricoveri e la quantità di farmaci".

Tutti accettano la distribuzione dei ruoli?

"Certo e giova il fatto di avere contezza delle loro caratteristiche caratteriali. Come diceva Brecht conoscere i propri attori assicura già il 60 per cento della riuscita. Preciso poi che in tanti anni non abbiamo saltato uno spettacolo, e che mai in scena è successo qualcosa di insolito".

Veniamo a ‘La classe’. Qual è il valore del ricordo dei giorni dell’infanzia?

"La rappresentazione vede in scena 9 interpreti della compagnia e tre attori esterni, tutti nei panni di anziani che, seduti sui banchi di una vecchia scuola rievocano la spensieratezza e le aspettative che da bambini avevano verso il futuro. Abbiamo tutti noi il mito dell’infanzia, ma affidare i personaggi in scena agli attori ha per loro un significato molto particolare, perché la malattia ha creato una frattura, un prima e un dopo nel corso della vita, ed è per loro più facile che per altri rappresentare la bellezza e l’insostituibile pienezza di felicità del tempo perduto dei banchi di scuola".