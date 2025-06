Lo spettacolo ’Il canto di Ruth’ venerdì al Monte

La società Amici del Monte presenta ’Il canto di Rut: una perfetta storia di accoglienza’ di Liana Mussoni. Con la partecipazione di Gabriele Zoffoli al violoncello e Andrés Langer Eduardo al pianoforte; voce recitante e regia di Liana Mussoni. Un viaggio affascinante quello di Rut che dalle colline del Moab, l’attuale Giordania, decide di seguire l’anziana suocera Naomi verso Betlemme, per darle sostegno e conforto, abbandonando la propria terra e i suoi dei per abbracciare, in completa povertà, il popolo di Israele e la sua fede. Lo spettacolo andrà in scena nella Basilica venerdì alle 21.30. Ingresso libero.