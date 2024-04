Lo spettro della povertà: "Settanta persone non sanno dove dormire"

Sono 700 attualmente (tra singoli, 500, e nuclei familiari, 300) i soggetti a cui i servizi sociali del Comune porgono una mano per sbarcare il lunario gravato da difficoltà di vario genere. Si tratta di persone in povertà, "una dimensione - spiega l’assessora Carmelina Labruzzo - accresciuta nella nostra realtà Cesena-Valle Savio anche per la diminuzione dei percettori del reddito di cittadinanza in attesa di una nuova regolamentazione". A tutti loro, che a conti fatti potrebbero essere anche un migliaio, vanno i proventi della "Raccolta solidale" promossa dai 12 quartieri di Cesena sabato 13 aprile dalle 9 alle 18. "Ci sono le dispense delle Caritas, delegate alla consegna capillare dei beni raccolti - dicono i presidenti di quartiere - praticamente vuote mentre le esigenze crescono". Servono alimenti a lunga conservazione, ma anche prodotti per l’igiene. Stimolata dalla fibrillazione di un centinaio di volontari, generosi ed entusiasti come testimoniano i presidenti dei quartieri, l’iniziativa chiama a raccolta quanti li incroceranno in numerosi punti vendita della città e dei dintorni: basterà prendere uno degli shopper a disposizione e cedere un po’ della propria spesa. E’ la sedicesima occasione e l’anno passato ha rimpinguato i magazzini della solidarietà con 178 quintale di prodotti, tutti consegnati a chi ne ha avuto bisogno. La generosità fa bene anche a chi dona, dicono gli organizzatori che propongo l’evento due volte all’anno grazie ad una rete che mostra la generosità di un volontariato sempre attivo: Caritas, S.Vincenzo, Mantello di S.Martino, Scout, Masci, Parrocchie, Banco, Emporio Solidale, Cucine Popolari.

E la presentazione diventa occasione per fare il punto delle azioni del Comune per chi è in difficoltà. Colpisce che ci siano, ad esempio, almeno 65/70 persone che non hanno dove dormire. Giovani sui 30 anni, in maggioranza immigrati, finiti senza un tetto per accidenti vari: perdita del lavoro, separazione, carcerazione, dipendenze. "Per loro - scandisce Carmelina Labruzzo - abbiamo progetti di recupero e reinserimento". E di giorno quando sono chiusi i tre dormitori (22 posti al Roverella, 12 al vescovado, 16 in via Macrelli) c’è uno spazio arioso e piacevole negli ambienti dell’Auser, dove sostare, socializzare, fare uno spuntino pomeridiano. Ma anche quella abitativa è un’emergenza dura da risolvere, se non altro per la mancanza di appartamenti sul mercato locale. "Sono stati aperti sei appartamenti per nuclei in transizione - spiega l’assessora -, è stato avviato un punto di pronta accoglienza a San Carlo per chi ha uno sfratto esecutivo in corso, abbiamo messo a disposizione un assistente sociale che si occuperà esclusivamente del problema casa". Infine una novità: le dimissioni protette. E’ ancora in progetto, finanziato dal fondi del Pnrr, ma prevede un aiuto concreto, ossia assistenza igienica e sanitaria, pasti a domicilio, per chi dopo un’ospedalizzazione non ha un contesto dove essere supportato per le difficoltà che potrebbero proseguire. Tra le azioni più recenti c’è stata, a febbraio, l’apertura dell’Emporio Solidale: in sei settimane 154 le persone prese in carico.