Lo ’Spiritual 5et’ tra funk e gospel a Cesenatico

di Giacomo Mascellani

La riviera ospita un altro evento della nuova rassegna Segafredo Jazz. Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, questa sera a partire dalle 21.30 si esibiranno in concerto lo "Spiritual 5et" del batterista Fabio Nobile e il sassofonista Daniele Scannapieco, quest’ultimo nelle vesti di special guest della serata.

Il musicista Fabio Nobile alla batteria guiderà una formazione jazz che strizza l’occhio al funk, al groove ed alle sonorità Spiritual e Gospel di fine anni ’60. Nel corso della serata, l’improvvisazione dominerà il palco in un set up elettrico. Al suo fianco ci saranno Enrico Ronzani al piano, Nahuel Schiumarini alla chitarra, Simone Francioni al basso e Luca Mattioni alle percussioni.

Il musicista e compositore Daniele Scannapieco, considerato una colonna portante del jazz italiano, garantisce un salto di qualità. Nella sua brillante carriera ha collaborato con Stefano Di Battista e ha dato vita, insieme al trombettista Fabrizio Bosso, alla storica formazione jazz degli "High Five", oltre a ricevere premi importanti e per due anni consecutivi è stato tra i primi classificati di Top Jazz della rivista "Musica Jazz".

Fabio Nobile è invece un batterista apprezzato per il suo stile funk, protagonista di tournée in varie nazioni e in trasmissioni televisive assieme a Claudio Baglioni, Renato Zero, Cesare Cremonini, Peppe Vessicchio, Mario Biondi (con il quale ha inciso il pluripremiato "If" e il live "Yes You"), e Karima. Sul versante jazz e funk internazionale, Nobile ha lavorato con Frank McComb, lo storico tastierista e corista di Prince, con la band acid jazz londinese Incognito e con artisti di primo piano come Paolo Fresu, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Jimmy Owens, Sarah Jane Morris e Kid Creole and the Coconuts.

Per il concerto di questa sera i posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale in viale Roma angolo lungomare.

Il successivo appuntamento di Segafredo Jazz è il 27 aprile, quando a Cesenatico sbarcherà la cantante Sharón Clark, che farà tappa in Romagna per il suo primo tour italiano, con un repertorio di standard jazz che comprende alcune perle di Burt Bucharach, Ethel Ennis e Nat King Cole. Ad accompagnarla sarà il trio formato da Daniele Gorgone al pianoforte, Marco Piccirillo al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria, per un’altra serata da segnare sul calendario.