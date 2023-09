"Lo sport è come la scuola"

Il saluto agli atleti in partenza per la conclusione del progetto ‘In Common Sport+’ ha rappresentato, per l’assessore allo sport Christian Castorri, anche l’occasione di rilanciare l’importanza degli investimenti in attività sportive. "Nelle ultime ore – ha commentato Castorri – la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità l’inserimento nella Costituzione del riferimento allo sport come uno dei valori tutelari della nostra Carta. Quando si tratta di questi argomenti, a parole sono sempre tutti favorevoli. Anche a Cesena in consiglio comunale nel 2016 su una questione analoga gli schieramenti votarono compatti. D’altra parte, chi può dirsi contrario? Il punto però è che ora devono arrivare i fatti, quelli concreti". Castorri non usa mezzi termini, paragonando lo sport all’istruzione. "Come il nostro ordinamento riconosce il diritto allo studio delle nuove generazioni e il dovere da parte delle istituzioni di formare al meglio sui libri bambini e ragazzi, lo stesso approccio deve valere nell’ambito delle attività sportive. Perché la qualità della vita futura non può prescindere né dall’istruzione, né dalla pratica di corretti stili di vita". In particolare l’assessore si rivolge alle fasce più giovani e più anziane della popolazione, per le quali questi aspetti risultano particolarmente importanti. "I dati ci dicono che circa il 70% delle bambine e dei bambini che frequentano le scuole elementari del nostro territorio sono iscritti a un’associazione sportiva. II dato è molto buono e deve essere ulteriormente radicato. Allo stesso tempo progetti come ‘In Common Sports +’ si rivolgono ai nostri ‘veterani’ per trasmettere loro il medesimo spirito. Siamo arrivati fin qui grazie all’encomiabile galassia dell’associazionismo, ma ora serve di più. Servono fondi e investimenti altrimenti iniziative bellissime come quella di oggi saranno destinate a non ripetersi".

Luca Ravaglia