Lo spostamento del mercatino bio Produttori agricoli in via del Mare

Da domani il mercato dei produttori agricoli di viale IV novembre si trasferirà in via del Mare, nel quartiere Fiorenzuola, fino al ripristino dell’area danneggiata dall’esondazione del fiume Savio. Si tratta di una modifica temporanea, presa in considerazione dall’amministrazione comunale di Cesena, insieme alle associazioni di categoria Confederazione Italiana Agricoltori Forlì-Cesena e Federazione Provinciale Coltivatori diretti Forlì-Cesena, a seguito dell’esondazione del Savio.

Ad oggi il tratto stradale che costeggia l’alveo del fiume necessita di importanti operazioni di ripristino e della sostituzione dell’impianto elettrico.

"Il mercato dei produttori agricoli lungo il fiume Savio – commenta l’assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini – è un appuntamento molto caro ai cesenati e un’importante occasione di vendita per gli operatori ambulanti. I drammatici eventi che hanno colpito la nostra città hanno causato gravi danni alle persone e alle strade: è questo anche il caso di viale IV novembre che al momento, oltre a non presentare i dovuti requisiti, risulta compromessa. Per questa ragione – prosegue l’assessore – con lo scopo di garantire la continuità del mercato dei produttori agricoli, di consentire l’operatività agli operatori il mercatino si trasferirà temporaneamente in via del Mare, in prossimità dello Stadio ‘Dino Manuzzi".

Nella mattinata di sabato il sindaco Enzo Lattuca incontrerà gli operatori in via del Mare.

Valorizzare e promuovere le produzioni tipiche del territorio favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori e garantendo prodotti freschi a chilometro zero. L’area che ospiterà il mercato è già dotata di impianto elettrico ed acqua ed è adeguata al posizionamento dei 20 banchi degli attuali produttori agricoli del Mercato di Viale IV Novembre.