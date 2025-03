Lo stabilimento balneare ’La Spiaggia’ dà il via agli aperitivi al mare

Oggi, alle 17, La Spiaggia, lo stabilimento balneare e ristorante al mare del Grand Hotel da Vinci, inaugura la stagione degli aperitivi al mare. La proposta è di gustare l’aperitivo con la musica selezionata dal dj. In questo primo appuntamento in consolle c’è dj Piton. "Aprono i locali – dice Paola Batani, titolare del Gruppo Batani Select Hotel –, e anche se la primavera si fa ancora attendere, credo che sia i turisti, che le persone residenti nelle immediate vicinanze di Cesenatico, abbiano voglia di trascorrere qualche ora piacevole in riva al mare. Per questo nei fine settimana proponiamo tutta la nostra offerta gourmet, la pasticceria, la colazione fino alle 11, il brunch, fino alle prelibatezze di mare e non solo, per il pranzo e per la cena, e per l’aperitivo della domenica".