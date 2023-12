Lo Stefy Party raccoglie 3.200 euro per gli Hospice La famiglia di Stefania ha organizzato una serata per raccogliere fondi a favore dell'associazione "Amici dell'Hospice" che sostiene cure palliative per malati terminali. 150 persone hanno partecipato, raccogliendo 3.200 euro. Per informazioni: www.amicihospiceforli.it.