"Lo stile hip hop? È una sfida con il proprio corpo"

di Raffaella Candoli

Una fine d’anno scoppiettante, con brindisi finale nel foyer al termine dello spettacolo di sabato, è quella che attende gli spettatori del Bonci, che domani e sabato alle 21, saranno travolti dall’acrobatica energia della Pockemon Crew. La compagnia di hip hop francese tra le più note e apprezzate al mondo, sotto la direzione artistica e per la coreografia di Riyad Fghani, dà vita a ’Ciak si gira!’, un omaggio appassionato al cinema musicale americano, quello in bianco e nero degli anni ’20, ’30 e ’40 antesignano, per energia e coinvolgimento, della danza hip hop. La compagine nasce alla fine degli anni Novanta come gruppo che balla per strada sotto i portici del teatro dell’Opera di Lione e qui viene notata dal direttore della Biennale de la Danse de Lyon. La crew in oltre 15 anni conosce un’ascesa esponenziale, esibendosi sui palcoscenici di tutto il mondo, producendo otto lavori teatrali, senza però abbandonare i contest e lo spirito di competizione tipici della street dance. La golden age hollywoodiana, con le figure iconiche di indimenticati interpreti quali Fred Astaire, Gene Kelly, Vincent Minelli viene rievocata, nello spettacolo, attraverso scene e costumi, ma la Pockemon Crew omaggia anche Lione, la città che li ha visti formarsi artisticamente e in cui nel 1895 è nato il cinema dei Fratelli Lumière.

Riyad Fghani, l’hip hop ha origini nelle strade del Bronx e ha impronta afro e latinoamericana. Quali sono le similitudini con le banlieues francesi?

"Nelle banlieues c’è una grossa comunità africana, perciò tutta la cultura afroamericana, tra cui l’hip-hop americano, le ha toccate particolarmente, per l’origine della loro popolazione."

Proprio per strada siete stati scoperti. Cosa significava allora la necessità di ballare per sé e non per il pubblico?

"L’hip-hop si è sviluppato per strada come forma di competizione. Per i danzatori hip-hop è sempre stato difficile trovare sale per le prove e direttori di teatri che aprissero le porte ad artisti di cui nessuno conosceva la provenienza, anche un po’ stigmatizzati. C’era timore ad accogliere tali nuovi danzatori, che si sono così appropriati della strada e si sono serviti della forza della strada per sviluppare la loro danza e accattivarsi la simpatia del pubblico."

L’hip hop è una danza contemporanea, ma le riconoscete origini dalle commedie musicali americane.

"L’hip-hop come genere è apparso negli anni 70-80, ma io penso che i movimenti hip-hop vengano da più lontano: lo dimostrano video di archivio delle commedie musicali americane, un genere molto conosciuto dal grande pubblico, a cui ci siamo ispirati per lo spettacolo Ciak si gira!, e lì si ritrovano molti di quei movimenti."

È una danza molto muscolare, acrobatica, con doti anche di contorsionismo. Ma è inteso anche come una sfida a chi sa fare meglio.

"Come in tutti i generi di danza, nell’hip-hop la potenza fisica ha un ruolo importante ma, mentre la contemporanea e la classica giocano molto sulle gambe, la particolarità dell’hip-hop è che abbiamo gambe, braccia e tutte le altre parti del corpo su cui appoggiarci per fare evoluzioni. Partiamo da questa sfida ai nostri corpi, spingerli più avanti possibile per sperimentarne i limiti: l’essenza dell’ hip-hop è davvero una sfida ma non con l’altro, con sé stessi, con i limiti dei propri corpi."