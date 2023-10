Lo storico dell’arte. Calanca svela la pittura di Picasso

Domani sera alle 21, a Palazzo del Capitano, Francesco Calanca terrà una relazione sul tema ’Picasso e il Modernismo tra rabbia e innovazione’. La serata (a ingresso libero), promossa dall’associazione ’La Compagnia di Gnomo Mentino’, fa parte del ciclo di conferenze a tema (sarà il penultimo appuntamento per l’anno 2023), a carattere storico, scientifico, naturalistico e letterario. Per Informazioni chiamare Gianni Rossial 347-0859371; gianni.tony@libero.it

Nel suo intervento Francesco Calanca, storico dell’arte, racconterà curiosità e aneddoti di questa straordinaria figura scomparsa 50 anni fa. Inoltre proporrà un’analisi tematica delle opere di Pablo Picasso, per scoprire perché questo genio rivoluzionario fu chiamato "padre della modernità pittorica". Per il dottor Calanca "Picasso lo conoscono tutti, ma non lo conosce nessuno!".