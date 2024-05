Lo storico hotel Estense si rinnova. Ospiterà eventi, cene e meeting

Nuovo look per il ristorante dell’hotel Estense di Gatteo Mare, uno dei locali storici della località balneare. E’ stato inaugurato dal sindaco Roberto Pari insieme al titolare Riccardo Tonielli che racconta: "Questo progetto è il risultato dell’unione fra tradizione e innovazione e il nuovo nome lo rappresenta in pieno. Il ristorante infatti è stato denominato ’Mattarelli’ per un forte richiamo alla tradizione della pasta fresca e a uno spirito leggero e divertente. L’obiettivo di questa ristrutturazione, coordinata dallo studio architettonico Ovre Design e con la consuleza di Teamwork Hospitality, è destagionalizzare e rendere questo hotel con il ristorante un punto di riferimento anche per la gente del posto. Sarà una location pensata per eventi, cene a tema e anche per meeting di lavoro, poiché all’interno del ristorante è stata strutturata una sala conferenze polifunzionale. Nel nuovo ristorante Mattarelli sarà possibile fare la colazione dalle 7.30 alle 11 e una bellissima cena buffet show-cooking fino alle 21. A pranzo sarà invece possibile mangiare nella Verandina in uno degli angoli più belli del paese". La ristrutturazione dell’Hotel Estense ha riguardato l’intero immobile: "Abbiamo ristrutturato un piano creando quattro nuove camere ispirandoci al mare e a località esotiche come Tulum unendo delle camere per creare ambienti più grandi e servizi migliori per i nostri ospiti". Il tutto nella continuità dell’hotel Estense che aprì i battenti negli anni ‘70 quando Walter Tonielli, scomparso nel 2020, ne prende le redini prima con la mamma Clementina Sarti e poi con il figlio Riccardo.

e. p.