Lo storico stabilimento Bagno Gino non c’è più

Il Bagno Gino non c’è più. L’imprenditore Gianni Ottaviani titolare della concessione dello stabilimento balneare di San Mauro Mare, ha infatti deciso di ottemperare all’ordinanza del Comune di San Mauro Pascoli che impone la rimozione delle strutture. Il Bagno Gino è tra gli stabilimenti storici della riviera romagnola, essendo stato costruito nel 1953 da Gino Ottaviani e poi ereditato dal figlio Gianni, che lo ha condotto sino ad oggi. Siamo in una zona molto soggetta ad erosione marina e l’Amministrazione comunale lo scorso mese di marzo ha deciso di non rinnovare la concessione rilasciata nel 2006, in quanto secondo la Giunta non vi sono più le condizioni per proseguire l’attività. Ottaviani tramite il suo legale Emiliano Molinari, si era opposto a tale decisione del 20 marzo scorso, facendo una serie di osservazioni e chiedendo l’annullamento della delibera di Giunta con cui l’Amministrazione ordina il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario. La richiesta non è stata accolta. Per Ottaviani l’unica strada percorribile era quella del ricorso al Tar, tuttavia, dopo una serie di valutazioni economiche e familiari, l’imprenditore ha deciso di non proseguire il braccio di ferro con il Comune, accettando a malincuore quella che lui definisce una sconfitta per l’intera frazione, perchè se una località balneare perde uno stabilimento, è più povera.

g.m.