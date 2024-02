Lo Stradone, agriturismo in fiamme. Si sospetta un atto doloso

Alle 19.20 di domenica scorsa, è andata a fuoco in località Lo Stradone, frazione del comune di Borghi, una struttura ricettiva, attualmente chiusa, dove c’era un agriturismo (foto). Sono intervenute 7 squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, provenienti dai distaccamenti di Cesena, di Savignano sul Rubicone, dalla sede Centrale di Forlì e dal Comando di Rimini. Le squadre hanno operato per contenere le fiamme ed evitarne la propagazione anche alla vegetazione circostante. Ingenti i danni a tutta la struttura dichiarata inagibile.

Fortunatamente non si registrano danni alle persone, in quanto la struttura è chiusa e vuota e quindi al momento dello scoppio dell’incendio non c’era nessuno. Sono in corso acccertamenti sulle possibili cause da parte del Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del fuoco (Nia) di Bologna. Le principali funzioni del Nucleo sono quelle dello studio, della ricerca e dell’analisi per la valutazione delle cause d’incendio, tramite ricostruzioni 3D ed analisi chimiche. Inoltre, fornisce supporto ai competenti organi di polizia giudiziaria per le attivitá investigative connesse al verificarsi di sinistri caratterizzati da incendio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

e. p.