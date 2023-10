Lo Studio Plasma torna in onda

Nuova sede cesenate per Studio Plasma, casa di produzione video specializzata in commercial films e produzioni audiovisive create. Inaugura domani la nuova sede a Pievesestina di Cesena, uno studio con spazio di ripresa di 300 metri quadrati e sale di post-produzione professionali con sistemi di ultima generazione. Un video con la presentazione del nuovo logo del Mulino Bianco era stato il biglietto da visita con cui si era presentata la casa di produzione fondata nel febbraio 2022.

"Siamo rimasti sotto il fango dopo l’alluvione di maggio - dicono i giovani soci titolari Michele Trevisani, Tommaso Furi, Filippo Cinotti e Giacomo Casadei. Plasma, insieme a tutto lo stabile di Deposito Zero Studios a Forlì, è finita sfollata dopo gli allagamenti di maggio. L’acqua ha raggiunto i tre metri e mezzo portandosi via tutte le strumentazioni della casa di produzione, con perdite quantificate in 200 mila euro. Ci siamo subito messi in moto e abbiamo trovato una nuova sede a Pievesestina di Cesena, con posizione baricentrica nell’area romagnola, al centro del nodo delle comunicazioni. Ci siamo trasferiti da metà luglio, ridando vita all’ex Vision Studio, un polo fondamentale della produzione fotografica e audiovisiva degli ultimi 20 ann".

Tommaso Furi è producer e si occupa di gestire i progetti, i professionisti e la logistica. Filippo Cinotti è direttore della fotografia che gestisce il reparto tecnico della produzione, luci, camere da usare, lenti, sistemi di registrazione e anche il curatore del colore in post produzione; Michele Trevisani è il regista e si occupa della direzione creativa dei progetti. Giacomo Casadei è il responsabile dell’amministrazione della società

"Nell’ultimo anno, nonostante le traversie dell’alluvione – proseguono i soci titolari - abbiamo lavorato con brand fra cui Barilla, Saikebon (gruppo Star) e Amazon, e abbiamo firmato inoltre la direzione della produzione del film ’Io e il Secco’ prodotto da Night Swim in uscita. Il nostro obiettivo è di realizzare progetti anche nel territorio, elevando la qualità dei prodotti made in Romagna. Dal 27 ottobre partirà la campagna pubblicitaria su Mediaset di Erba vita del gruppo San Marinese Valpharma, con uno spot firmato da Plasma. Con queste premesse abbiamo fiducia in un 2024 ancora migliore".

Andrea Alessandrini