L’obiettivo di Frame su Basilico

Sarà un omaggio a Gabriele Basilico il prossimo appuntamento di Frame, la rassegna di incontri tra cinema e fotografia che si tiene al multisala cinema Eliseo di Cesena domani alle 21 realizzata da Serena Amatori e Alex Monogawa. Una serata molto attesa e dedicata ad uno dei maggiori fotografi italiani, Basilico è considerato uno dei maestri della fotografia italiana ed europea contemporanea. All’interno della sua vasta opera di riflessione sulle trasformazioni dei territori urbanizzati nel passaggio dall’era industriale a quella postindustriale, il tema della città come complesso e raffinato prodotto dell’economia e della storia occupa un posto centrale. Fulcro portante della serata sarà la proiezione del film ’Basilico - L’infinito è là in fondo’, il documentario ripercorre le tappe principali della carriera di Gabriele Basilico, dalle prime foto di reportage scattate in gioventù negli anni dell’impegno politico, ai Ritratti di Fabbriche della fine degli anni Settanta, fino agli ultimi lavori nelle grandi Metropoli degli anni 2000, attraverso il docufilm emerge senza dubbio la poetica di questo grande artista.

La serata sarà arricchita da due importanti ospiti, il regista del film Stefano Santamato che dialogherà con il pubblico spiegando cosa lo abbia spinto a realizzare un film su Basilico, le scelte cinematografiche e spunti e riflessioni sul mondo e l’immaginario che ha creato il fotografo e Giovanna Calvenzi, Photo editor per riviste famose, membro della giuria del World Press Photo Contest, curatrice di mostre internazionali, direttrice artistica dei Rencontres Internationales de la Photographie di Arles, guest curator di Photo España, delegato artistico del Mois de la Photo a Parigi 23. Giovanna Calvenzi è stata la compagna di vita di Gabriele Basilico. Nel documentario racconta: "Vedo la sua prima foto e sono sicura che non sarebbe mai diventato un fotografo". Fotografo, architetto, urbanista. Per Gabriele Basilico fu coniato il termine “fotografare alla Basilico”. Nelle sue foto l’assenza di esseri umani risuona come una folla invisibile; nelle sue strade vuote pulsa la vita delle città, i suoi muri non sono limiti ma sipari che celano l’infinito. Paesaggi che non ti fermeresti a guardare, diventano ipnotici e non smetteresti mai di fissarli. "Sono diventato un fotografo di luoghi": così Gabriele Basilico racconta sé stesso. Ad undici anni dalla scomparsa di Basilico è stato scelto di inserire all’interno di Frame il primo documentario sull’opera del maestro della fotografia di architettura: Basilico – L’infinito è là in fondo. A raccontare Basilico, voci di spicco del mondo della cultura, persone che gli sono state vicine e che ne custodiscono aneddoti, riflessioni e ossessioni. Per fare alcuni nomi: Stefano Boeri, Gianni Berengo Gardin, Oliviero Toscani, il regista Amos Gitai, la storica della fotografia Roberta Valtorta. Ingresso 8,5 euro, ridotto 6,5 per informazioni 054721520 o 3480107848.