Locali pubblici, crescita continua "Evitare la concorrenza selvaggia"

Il fatto che Cesena sia diventata una città fortemente legata a una vastissima gamma di pubblici esercizi, è ormai un luogo comune, tanto da essere diventato pure argomento di parodie sul web. Ma fino a quando potrà durare il trend? "In effetti ci stiamo avvicinando a saturazione – commenta Davide Ricci, responsabile del settore pubblici esercizi di Confesercenti Cesenate, l’associazione di categoria che ha tenuto a battesimo l’inaugurazione di Michiletta – e questo può diventare un problema. Perché la concorrenza è sana quando non diventa selvaggia. Città come Bologna o Firenze stanno varando regolamenti per evitare questo tipo di problema e un ragionamento analogo potrebbe diventare interessante anche per la nostra zona. Tanti giovani hanno scelto questo mondo, ma l’improvvisazione non paga. Servono competenze e formazione. Il rischio? Andare incontro alle figure dei ‘buttadentro’ che cercano di reclutare potenziali clienti in strada. Uno scenario che non ci appartiene. E che va a discapito della qualità". La visione è condivisa anche da Angelo Malossi, presidente provinciale di Fipe Confcommercio: "La passione per questo mondo c’è ancora - analizza – ma quella da sola non basta. Il contesto non è semplice, ci sono i costi da gestire, il personale da reclutare e formare, la competitività da aggiornare ed evolvere. L’offerta ormai è estremamente e tenere il timone verso la qualità è fondamentale: i pubblici esercizi rappresentano un valore aggiunto per il territorio, in fatto di sicurezza, appeal e vivibilità. Sono e devono continuare a essere una risorsa".

l.r.