Locazione annua da 60mila euro

Il valore di un posto per la sosta in centro storico ai valori di mercato attuali è grosso modo di mille euro l’anno. L’area del parcheggio nella struttura dove sorge la scuole primaria della Fondazione Sacro Cuore è di proprietà della Cooperativa Sacra Famiglia di Cesena, di cui è presidente Paolo Chierici. Se, come ha dichiarato dal sindaco nell’intervista, l’accordo riguarderà la locazione o il diritto di superficie ventennale di 60 posti a raso per la sosta, si può ragionevolmente stimare un costo per l’ente pubblico di sessantamila euro l’anno per un totale in venti anni di un milione e 200mila euro, che, se pagato con unica soluzione anticipata, può scendere a una cifra poco sotto il milione di euro.