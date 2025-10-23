L’odissea dei fratelli. Fariselli in scena

Al Museo della Marineria di Cesenatico domani sera, alle 20.45, andrà in scena la rappresentazione di un’odissea verso la salvezza di due fratelli romagnoli, Armando e Terzo Fariselli, i quali sapevano suonare bene ed in virtù di ciò si salvarono nella tragedia della Seconda guerra mondiale. Questa storia ha ispirato il progetto teatrale "La tregua … da lat e da l’ôv". Il titolo prende spunto da una frase, "nun a sem da lat e da l’ôv", che significa "noi siamo da latte e da uova", pronunciata spesso da Armando, il quale rivendicava la capacità dei due fratelli di sostenere qualsiasi repertorio e cavarsela in ogni situazione. È una storia esemplare di resilienza, attraverso la quale si racconta la tragedia della guerra di occupazione fascista della Grecia e il travagliato ritorno a Cesenatico dei due fratelli. Armando e Terzo appartengono ad una delle grandi famiglie di musicisti di Cesenatico ed anche attraverso la loro musica e il loro repertorio gli organizzatori dell’iniziativa, che sono la sezione di Cesenatico dell’Anpi in collaborazione con Cgil di Forlì-Cesena e il patrocinio del Comune di Cesenatico, vogliono raccontare una vicenda di riscatto e liberazione. Sul palco si esibiranno Lucia Vasini, Alessandro Pieri e Mino Savadori; il progetto, curato da Velia Mantegazza e Mino Savadori, vedrà la partecipazione di Patrizio Fariselli (nella foto), testimone insieme al fratello Stefano della storia musicale e non solo della famiglia. Ingresso gratuito.

Giacomo Mascellani