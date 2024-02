L’odissea dell’ex ristorante I Gessi. Un peso sul bilancio del Comune

Quella dell’ex ristorante I Gessi di via Del Monte è una delle pagine piu buie dell’Amministrazione comunale di Cesena. E’ figlia della grottesca vicenda delle autorizzazioni edilizie temporanee, una pratica che fino al 2009 veniva disinvoltamente utilizzata per autorizzare interventi edilizi che, rispettando norme e regolamenti, non avrebbero potuto essere eseguiti. Proprio per questo venivano rilasciate autorizzazioni provvisorie, per un massimo di cinque anni, che venivano rinnovate quasi in automatico alla scadenza. Spesso le autorizzazioni non venivano firmate dal dirigente dell’Urbanistica, ma dall’assessore Giorgio Andreucci che dovette affrontare tre processi in tribunale conclusi con altrettante condanne, poi tutto finì in prescrizione.

Va sottolineato che delle 67 autorizzazioni finite sotto inchiesta, quasi tutte furono sanate dal Comune, così i manufatti restarono al loro posto. Per ‘I Gessi’, invece il Comune usò il pugno di ferro: nonostante l’immobile fosse di sua proprietà, ordinò la demolizione della veranda abusiva, dove c’erano la maggior parte dei tavoli per la clientela, e la eseguì direttamente. Ne seguì una complicata vertenza giudiziaria al termine della quale il Comune di Cesena dovette pagare 1,4 milioni di euro (1,2 di risarcimento alla società Al Monte e il resto per spese legali e oneri vari). Soldi pubblici andati in fumo a causa dell’interpretazione ‘allegra’ delle norme: infatti il Comune aveva dato in concessione l’immobile per 25 anni, nonostante la veranda, parte essenziale del ristorante, avesse un’autorizzazione temporanea di cinque anni.

L’edificio, che sorge in una zona strategica ai piedi della Basilica del Monte e con visuale panoramica sulla città, negli anni Settanta e Ottanta ospitò Radio Cesena Adriatica, poi divenne ricovero di sbandati, come è tornato dopo la demolizione della veranda. Ora è in stato di grave degrado e il Comune cerca di venderlo all’asta. ma con una strana strategia: lo ha già proposto all’asta invano per due volte, e lo ripropone per la terza, mantenendo sempre il prezzo su un livello che gli esperti giudicano troppo elevato: primo bando quasi un anno fa a 640.000 euro, secondo nell’ottobre scorso a 637.000 euro; il terzo tentativo avrà luogo il 12 marzo allo stesso prezzo base di 637.000 euro.

La quotazione viene ritenuta troppo elevata da molti poiché ci sono diverse controindicazioni: lo stato di profondo degrado, la mancanza di conformità edilizia e agibilità, il poco tempo a disposizione (dieci giorni) per richiedere la sanatoria, la mancanza di garanzie sulla corretta manutenzione del parco circostante che resterà di proprietà del Comune.

Resta il fatto che la straordinaria posizione dell’immobile potrebbe invogliare una persona molto facoltosa a effettuare un investimento milionario,anche se potrebbe esserci l’esigenza di fare una barriera per tutelare i futuri abitanti da sguardi indiscreti . Per saperlo non c’è altro da fare che aspettare il 12 marzo, quando sapremo se in comune saranno arrivate offerte in aumento rispetto ai 637.000 euro del prezzo base.

