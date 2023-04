L’odissea infinita Palazzo Guerrini Bratti, il prezzo non attira Prima asta deserta

di Elide Giordani

È andata deserta, come ampiamente previsto, la prima asta giudiziaria in modalità telematica per la vendita di palazzo Guerrini Bratti. I potenziali acquirenti aspettano che la storica magione di via Chiaramonti, oggi proprietà degli eredi del conte Leonfrancesco, deceduto nel 2002, ossia l’attore Orso Maria Guerrini e la sorella Ilaria, imbocchi la discesa del valore, oggi stimato in 2.568.000 euro, la cui base d’asta è partita da 1.926.000 euro, con rialzi minimi di 5 mila euro.

Alla prossima udienza, da fissare, il valore del bene scenderà del 25 per cento, con base d’asta da 1.444.500 euro. Forse ancora troppo per il mercato attuale, benché il palazzo sia pressoché unico nel suo valore architettonico e storico. Si può prevedere che si manifesti qualche acquirente quando il valore sfiorerà il milione di euro. Presumibilmente all’udienza successiva e sarà interessante scoprire se ci sarà gara. Oltreché per il suo valore e la sua collocazione, il nobile palazzo suscita interesse per le vicende che hanno visto anteporsi gli eredi del conte agli acquirenti cesenati, gli imprenditori Biguzzi e Gollinucci, che lo pagarono all’epoca 800 milioni delle vecchie lire.

Quella cessione fu annullata poiché la magistratura accolse l’impugnazione degli eredi che sostennero che quella vendita fu viziata dal fatto che Leonfrancesco subì una circonvenzione d’incapace. Ma quegli 800 milioni non furono mai restituiti a chi li aveva pagati e gli imprenditori a suo tempo si sono rivolti al giudice. Ma gli eredi, e soprattutto l’attore Orso Maria, che hanno affrontato una battaglia giudiziaria durata 14 anni costata denaro e stress, si sono sempre rifiutati di rifondere la somma, finita, secondo la verità processuale, nelle tasche di terzi. Difficile oggi immaginare il destino del grande palazzo.

Costruito tra il 1792 e il 1796 ha tra i suoi pezzi forti una magnifica galleria progettata da Leandro Marconi. Peraltro va in vendita come lotto unico benché sia composto da 4 unità abitative con servizi, e cortile sul retro. Si tratta di circa 1200 metri quadri su quattro piani, più terrazzi e ambiti esterni, tra via Chiaramonti e via Mura Federico Comandini, sulle mura che si affacciano sui giardini di Serravalle. Amareggiato per tutta la vicenda, ma consapevole che anche questa ulteriore passaggio non avrebbe dato alcun risultato (il palazzo è rimasto inutilmente in vendita per circa due anni), l’attore Orso Maria Guerrini.

"Sto a guardare – aveva dichiarato all’avvio dell’asta -. Se lo vendiamo sarà una liberazione. Sennò, pace. Troveremo qualche altra soluzione. Una cosa è certa, quel debito non lo saldo io. Anzi, Golinucci e Biguzzi mi ripagheranno con la causa che ho intenzione di intentare per i danni che ci hanno causato".