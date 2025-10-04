L’odissea legale di Onda Marina. Altra sconfitta per la Coast to Coast

Questa storia dovrebbe costituire un caso di scuola da far studiare a tutti gli studenti di giurisprudenza: una controversia iniziata nel 1999 tra un gruppo di una ventina di proprietari di imbarcazioni che avevano acquistato un posto barca dalla società che gestiva Onda Marina, il posto turistico di Cesenatico (foto), e la Coast to Coast, società del bellariese Gaetano Astolfi che aveva rilevato la precedente società dal fallimento, non si è ancora conclusa, anzi ci sono tutti i presupposti perché duri ancora a lungo.

Nel corso degli anni da questa vicenda sono nati tre procedimenti penali, tre civili e uno amministrativo, con pronunciamenti quasi sempre favorevoli ai diportisti, cioè i proprietari delle barche, tutelati dall’avvocato cesenate Alfonso Celli. Tra i procedimenti conclusi c’è quello contro il Ministero dei Trasporti, che aveva sfrattato i diportisti con un provvedimento irregolare ed è stato condannato a risarcire ogni proprietario delle barche con quasi centomila euro, cifra raddoppiata per interessi, messi in pagamento in queste settimane.

Pochi giorni fa la corte d’appello di Bologna ha depositato la sentenza con la quale respinge l’appello presentato dalla Coast to Coast in persona di Gaetano Astolfi contro la sentenza di primo grado della causa civile avviata dai diportisti nel 1999, la madre di tutte le controversie legali. L’appello della Coast to Coast era iniziato nel 2006, ma il processo era stato sospeso perché si era intersecato con altri procedimenti giudiziari. Un anno fa è ripartito e finalmente è arrivata la sentenza che respinge l’appello, ma dopo 26 anni apre le porte a una nuova causa in quanto non quantifica il risarcimento da corrispondere ai diportisti, ma lo rimanda a una nuova causa ‘in separata sede’.

Con questi tempi, chissà quando arriverà questo risarcimento; nel frattempo alcuni proprietari che avevano acquistato dalla precedente gestione sono deceduti e al loro posto ora ci sono gli eredi.

Intanto, nonostante i rovesci giudiziari, la Coast to Coast continua a gestire il posto turistico Onda Marina. La concessione era scaduta l’anno scorso e per trovare il nuovo gestore il Comune di Cesenatico aveva fatto un bando che scadeva nel marzo scorso; da allora sono passati più di sei mesi, ma dell’esito non c’è traccia.

pa.mo.