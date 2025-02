L’Officina delle arti marziali si prepara all’inaugurazione

Aperta il 7 gennaio a Savignano sul Rubicone sulla provinciale 10 Cagnona , al confine con il comune di San Mauro Pascoli, l’ "Officina delle arti marziali" verrà inaugurata sabato 1 marzo alle 16, presente il sindaco Nicola Dellapasqua. La scuola di arti marziali è gestita dalla associazione sportiva dilettantistica "Officina delle arti marziali". Presidente è Stefano Savorelli di Cesenatico impegnato fin da bambino nella pratica e diffusione delle arti marziali: "Il nome Officina nasce dall’idea di un qualcosa da migliorare nella persona, fino a sfiorare la perfezione. Qui si praticano Taekwondo antica arte marziale coreana, sport olimpico dal 2000 caratterizzata dalla spettacolarità dei suoi calci; Brazilian jiu jitsu un tipo di lotta che prevede l’atterramento dell’avversario e il proseguimento al suolo del combattimento fino alla possibile finalizzazione con leve e controlli per sottomettere l’avversario anche quando questo è fisicamente più grande e più forte; Grappling che è la versione senza kimono del Brazilian jui jitsu; Kung Fu Wing Chun un’arte diventata famosa nel mondo grazie a Bruce Lee e al suo maestro Yip Man; Taijiquan arte marziale cinese che comina movimenti lenti e fluidi con tecniche di meditazione respirazione; Hatha yoga scienza metafisica nata in India migliaia di anni fa, il termine "hatha" significa "ha" sole e "tha" luna, che simboleggia l’equilibrio tra le energie opposte presenti in ognuno di noi. La nostra officina è aperta a persone di tutte le età a cominciare dai bambini di tre anni con un corso chiamato play arti marziali. Teniamo corsi fino a un massimo di dodici persone ciascuno con una decina di istruttori qualificati e preparati secondo le norme del Coni".

Ermanno Pasolini