L’Officina omaggia Gaudio Serra

di Raffaella CandoliA dieci anni dalla sua scomparsa, l’Officina dell’Arte rende omaggio a Gaudio Serra (1931 – 2015), uno dei pittori più significativi del panorama artistico locale. Sabato alle 10.30, i locali di via Madonnina 50, ospitano una mostra-incontro dedicata all’artista, intitolata "Figura e Natura". "È un ricordo sentito e rispettoso – sottolinea Angelo Fusconi, titolare dell’Officina e che presenterà l’evento – quello che rivolgiamo a Serra, che con la pittura ha lasciato una traccia autentica e ancora oggi meritevole di attenzione nel clima culturale contemporaneo". L’esposizione raccoglie venticinque opere, in larga parte messe a disposizione dalla figlia di Serra, Elisabetta, che racconterà il padre, ma anche provenienti dalle collezioni private di Massimo Antoniacci e dello stesso Fusconi; lavori che non erano mai stati presentati prima al pubblico e che appartengono soprattutto alla fase matura della carriera di Serra, avviata alla fine degli anni Cinquanta, in un periodo di particolare fermento per l’ambiente figurativo cesenate. Come ricorda il curatore della mostra, Orlando Piraccini, fin dagli esordi la pittura di Serra si distingue per un carattere introspettivo e quasi esistenziale, traducendosi in rappresentazioni allegoriche e visionarie, sempre tese a indagare il rapporto enigmatico tra uomo e natura. Non a caso, una sezione dell’esposizione è interamente dedicata ai paesaggi, opere di grande intensità poetica, veri e propri "specchi dell’anima" dell’artista. Ad arricchire il percorso espositivo, l’Officina dell’Arte presenta anche una selezione di opere della collezione di Angelo Fusconi, firmate da artisti coetanei e compagni di strada di Serra nella vita culturale cesenate: tra loro Mario Bocchini, Luciano Boschi, Luciano Caldari, Giovanni Cappelli, Ubaldo Ciccarese, Obes Gazza, Achille Medri, Marcello Muccini, Osvaldo Piraccini (anche lui nato nel 1931 e a lungo "vicino" col proprio studio in Via Montalti, di Serra, coi finestroni sul giardino di Casa Bagioli), Italo Riciputi, Silvano (Aurelio Barducci che nel corso della presentazione darà un contributo testimoniale), Alberto Sughi. Una sorta di cornice ideale che permette di collocare la sua opera all’interno di un contesto generazionale ricco di stimoli e confronti. Nato a Cesena nel 1931, Serra si avvicina giovanissimo alla pittura come autodidatta, respirando il clima del realismo sociale e dialogando con l’ambiente artistico locale. Nel 1959 partecipa alla VIII Quadriennale di Roma, mentre gli anni Sessanta lo vedono attivo in diversi concorsi nazionali, tra cui il "Cassiano Fenati" di Cesena, il "Campigna" di Santa Sofia e il "Premio Marzabotto", dedicato alla memoria della città martire. Nel 1964 tiene la sua prima personale nel refettorio della Biblioteca Malatestiana, seguita due anni più tardi da una mostra alla galleria "Il Portico". Dal 1968, però, Serra sceglie un percorso appartato, lontano dalle dinamiche del mercato e dalle pressioni culturali del tempo. Solo nel 1987 torna a esporre, con una personale al circolo "Nuovo Ruolo" di Forlì, curata da Orlando Piraccini. Negli anni Novanta propone un ciclo di paesaggi alla galleria CesenArte e partecipa alla nascita della galleria Le Mura. Dal 1995 al 2005 si dedica in particolare alla calcografia, prima di ritirarsi progressivamente dall’attività espositiva. Dopo una lunga malattia, si spegne nel 2015 all’età di 85 anni. La mostra resterà aperta al pubblico all’Officina dell’Arte fino a domenica 12 ottobre e sarà visitabile su prenotazione telefonando al 3388501051.